Arma di Taggia: Maturità 2019, tutti promossi con ottimi punteggi i 35 studenti dell'Istituto "G.Galilei"

L'Istituto “G.Galilei” con sede a Arma di Taggia in via Stazione, 6, da oltre '40 anni è il punto di riferimento per la formazione scolastica della provincia di Imperia e non solo. Se desiderate prendere parte ad un programma di studi caratterizzato da diverse opportunità garantite sia dalla flessibilità di orario che dalla professionalità del corpo docente, l'Istituto “G. Galilei” vi mette a disposizione una formazione completa con decine di corsi a partire dalla Scuola Media ai Licei, ai Tecnici A.F.M. e C.A.T., al Turistico, al Professionale Sociosanitario e a quelli universitari.

Presso questo Istituto la professionalità e la competenza rappresentano un punto di riferimento per chiunque voglia concludere il proprio percorso di studi. Le lezioni vengono tenute sia al mattino che al pomeriggio-sera per agevolare quegli studenti che scelgono di proseguire la scuola (o recuperare gli anni perduti), mantenendo il lavoro. Per gli iscritti saranno a disposizione dieci aule di studio, una prestigiosa biblioteca con oltre diciasettemila (17.000) volumi catalogati online (www.bibliotecagalilei.it), un Centro di ascolto, dove potersi rivolgere liberamente per qualsiasi tipo di aiuto, una associazione culturale che ogni anno organizza corsi di teatro, nonché un Learning Center e sede degli esami dell'Università “Niccolò Cusano”.

Per chi fosse interessato ai corsi universitari, potrà scegliere se studiare comodamente da casa collegandosi alla piattaforma dell'Università e seguire le lezioni in qualsiasi ora del giorno o della notte, oppure frequentare le lezioni direttamente presso la sede prestigiosa di Roma, vivendo un'esperienza unica all'interno del grande campus universitario, simile ai colleges inglesi e americani.

I corsi online prevedono sei aree didattiche che permettono di conseguire la laurea nelle seguenti facoltà: Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze dell'Educazione e della Formazione, Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Scienze e Tecniche Psicologiche. Gli studenti hanno la possibilità di sostenere tutti i loro esami in forma scritta presso l'Istituto di Arma di Taggia ogni quaranta giorni, o nella sede di Roma, in via Don Carlo Gnocchi, conformemente al calendario degli Studi dell'Università Niccolò Cusano.

L'Istituto “G.Galilei” consente ai giovani studenti di sviluppare i loro talenti e contribuisce ad un inserimento concreto nel mondo del lavoro.

Per ulteriori informazione potrete recarvi direttamente all'Istituto “G.Galilei” oppure chiamare in segreteria allo 0184 42233 tutte le mattine e i martedì e i giovedì dalle 17 alle 19. Altre informazioni le potrete trovare all'interno del sito o sulla pagina Facebook. È anche possibile inviare una mail a istitutoggalilei@yahoo.it.