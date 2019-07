“Antichi Sapori” è un ristorante immerso nel verde, dove gustare piatti squisiti circondati dalla natura e da un ambiente cordiale

Il Ristorante “Antichi Sapori” di Terzorio è immerso nella splendida cornice del tratto di costa tra Imperia e Arma di Taggia nell’immediato entroterra e offre ai visitatori non solo l'incantevole spettacolo di un borgo antico, tipico per i suoi “caruggi” e la torre medioevale, ma anche una sosta per la gioia dei palati più esigenti. Dal dehors lo sguardo spazia su un panorama fantastico immerso nel verde della natura che al tramonto si illumina di luci e tinte dalle forti suggestioni.

Gli interni propongono un ambiente dai colori e dalle forme tenui ed eleganti che creano continuità con l'accoglienza della natura dell'ambiente esterno. La proposta è un Menù tipico della tradizione ligure di pesce fresco in chiave moderna e piatti tipici dell’entroterra con ottime materie prime. La cucina è legata alla stagionalità dei prodotti in modo da poter sempre garantire la miglior freschezza e genuinità. Accostamenti fra vini e piatti sono proposti anche al calice, per un percorso di degustazione gastronomica completo e appagante.

Per questo periodo particolarmente caldo, il dehor esterno genera un microclima di benessere grazie alla brezza marina e alle diverse specie di piante presenti e consente di godersi le portate in un ambiente fresco e rilassante.

Qui troverete un servizio di qualità dove i piatti proposti dallo chef sposano sapori, tradizione e creatività. Ogni piatto è preparato usando ingredienti ottimi e ricercati, dalle verdure freschissime, al pescato di giornata e alla carne bovina di allevamenti d’eccellenza, il tutto accompagnato da ottimi vini. Ottime anche le pizze e focacce preparate in modo tradizionale, ma arricchite da ingredienti speciali.

Se cerchi un ristorante esclusivo e immerso nel verde, per passare una serata con amici o festeggiare un evento speciale, questo è il posto giusto.

Il locale è aperto tutte le sere dal martedì alla domenica. Lunedì giorno di chiusura. Per la domenica a mezzogiorno è sempre consigliato prenotare qualche giorno prima.

Il Ristorante “Antichi sapori” si trova a Terzorio in strada per Pompeiana, n. 3.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di telefonare al 3357847010 o visitare il sito internet all’indirizzo: www.antichisapori-terzorio.it