Imperia: sciopero del 24 luglio anche sulle linee RT, stop dalle 11 alle 15

Possibili disagi sulle linee della Riviera Trasporti il 24 luglio. Le segreterie regionali Autoferrotranvieri FIL T CGIL;FIT CISL; UIL Trasporti; FAISA-CISAL ; UGL Trasporti hanno aderito allo Sciopero Nazionale di 4 ore.



Il personale viaggiante aderirà dalle ore 11.00 alle ore 15.00, Mentre, negli impianti fissi, lo sciopero interesserà le ultime 2 ore del turno del mattino e del pomeriggio.



La categoria incrocerà le braccia è stata indetta per le seguenti motivazioni: "Per lo stato di criticità nel settore dei trasporti e che sta determinando una perdita di efficienza del sistema produttivo italiano e compromettendo il futuro con il rischio di ulteriori perdite di posti di lavoro; per vedere realizzate scelte volte al corretto funzionamento della mobilità di persone e per rendere strutturale l'auspicato aumento della produttività e della capacità competitiva, a vantaggio di nuova occupazione stabile e di qualità; per richiedere interventi in tema di infrastrutture, promuovendo una politica dei trasporti complessiva, che guardi a corretti processi produttivi, con confronti e regole precise, nel rispetto dei piani di adeguamento a standard di sicurezza della rete nazionale pubblica; per conseguire la realizzazione e l'applicazione di regole certe e trasparenti, che impediscano la concorrenza al ribasso tra le imprese e che diano priorità alla sicurezza, alla regolarità del servizio ed alla tutela dell'ambiente; per veder garantito il diritto di sciopero in considerazione dell'evidente asimmetria nell'applicazione di norme che vincolano in maniera sempre più stringente l'azione del sindacato"