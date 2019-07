Cinghiali in giro per Ventimiglia: lettrice denuncia "Ci sono persone che gli danno da mangiare"

Cinghiali in giro per Ventimiglia. La curiosa segnalazione di una nostra lettrice, Eleonora Guida che ha richiesto l'intervento delle autorità in via Tenda, dove gli ungulati si aggirano alla ricerca di cibo.



"Buongiorno! Sono una cittadina ventimigliese che ormai da qualche anno vive in Francia ma spesso mando in vacanza i miei figli nella mia città, dalla nonna e dalla zia in zona Roverino. Non so se questo problema sia stato già segnalato, ma ho da segnalare la presenza di cinghiali che ormai fanno parte dell'habitat di via Tenda! Alcuni residenti li trattano come animali domestici e portano loro cibo. Ho assistito ieri sera addirittura a qualcuno che gli lanciava il pane dalla finestra. Sono docili, si fanno anche toccare ma ormai anche loro hanno preso abitudini sbagliate, quali avvicinarsi verso qualsiasi persona (bambini e adulti) che abbiano un sacchetto in mano! In più "vivono" proprio a fianco al nuovo spazio giochi (recintato per carità) dei bambini! Per non parlare delle passeggiate in mezzo alla strada pericolose per auto e moto... ma anche per loro stessi! Vorrei inoltre ribadire che stanno prendendo l'abitudine di essere sfamati dall'uomo. Vorrei che capissero che non fanno il loro bene! Non è naturale, loro il cibo lo devono cercare. A mio avviso la protezione civile o l'ente che si occupa della protezione animali dovrebbero fare un sopralluogo e reintegrarli nel loro habitat".