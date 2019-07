Anziana perde i sensi e cade in campagna a Triora: soccorsi in mattinata

Mobilitazione di soccorsi stamani in valle Argentina per una donna caduta in campagna a Triora. L'anziana ha perso i sensi finendo a terra e rimanendo ferita. E' stato richiesto l'intervento dei soccorsi poco dopo le 10. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare. La donna è stata trasportata all'Ospedale di Sanremo per accertamenti.