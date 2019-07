Sanità: nasce elenco regionale degli Oss, via libera Giunta in attuazione legge regionale bipartisan

Nasce in Liguria l’elenco regionale degli Operatori socio sanitari (Oss). La Giunta, su proposta della vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, ha approvato oggi la delibera che istituisce l’elenco, in attuazione della legge approvata all’unanimità dal Consiglio il 17 dicembre scorso.

Per procedere all’iscrizione, che è volontaria, sarà necessario presentare un’autocertificazione che attesti i titoli che abilitano all’esercizio della professione. Saranno poi effettuati controlli periodici a campione per verificarne la veridicità. Tra i requisiti per l’iscrizione, oltre all’assolvimento dell’obbligo scolastico, il fatto di aver acquisito il titolo in Liguria oppure, in alternativa, di lavorare in Liguria oppure di essere residenti sul territorio ligure.

“L’istituzione di questo registro – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - nasce dall'esigenza, manifestata anche dagli organi rappresentativi del settore, di fare chiarezza rispetto a momenti vissuti di confusione sul titolo di Oss o di scarsa conoscenza dei titoli corretti che abilitano all'esercizio di questa professione. Ritengo sia un valido aiuto, non solo per i singoli cittadini ma anche per associazioni e enti gestori, ad orientarsi rispetto a chi è effettivamente Oss, a tutela di chi svolge questa importante professione e dei pazienti. Questo registro – prosegue Viale - costituisce una specificità ligure perché siamo tra le poche regioni ad offrire questa opportunità: si tratta di una figura di sempre maggiore rilievo nel nostro sistema sanitario”. L’assessore ribadisce poi l’impegno a bandire il concorsone per Oss entro la fine dell’anno: “Nei prossimi mesi avvieremo le procedure per il concorso rivolto agli Operatori Socio Sanitari, per i quali abbiamo graduatorie vecchie e in esaurimento”.

Al momento dell’iscrizione, che comunque essendo volontaria non costituisce un requisito per l’esercizio dell’attività, l’operatore socio sanitario dovrà allegare la fotocopia dell’attestato di qualifica ottenuto e la dichiarazione relativa alla denominazione dell’istituto in cui l’ha conseguito. L’elenco verrà aggiornato ogni sei mesi.