'Pon Competenze di cittadinanza globale' all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante ha aderito al Progetto 'Pon Asse I° Fse Istruzione' - Competenze di cittadinanza globale… Quando pianti per la vita coltiva ed educa persone'. Il punto focale del progetto è il viver bene con se stessi e gli altri assumendo comportamenti quotidiani che hanno come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente, attraverso l’esplorazione, la conoscenza del territorio e delle possibilità che esso offre per sviluppare la curiosità per il mondo e il pensiero critico.

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ha visto l’attivazione di 5 moduli riferiti alle educazioni ambientale, alimentare, al benessere, ai corretti stili di vita e all'educazione motoria. Nel modulo “L’appetito vien… guardando e coltivando” gli alunni, attraverso giochi e attività laboratoriali di gruppo, secondo le tecniche del cooperative learning, del project-based learning, del learning by doing, hanno affrontato gli argomenti relativi a alimentazione, ambiente e salute. I bambini sono stati guidati ad esplorare il mondo dell'alimentazione attraverso i cinque sensi, a comprendere la necessità di un consumo consapevole ed equilibrato degli alimenti anche attraverso l'esperienza diretta. Durante il corso ci si è avvalsi anche della collaborazione con il CREA di Sanremo nella persona della Dott.ssa De Benedetti Laura che ha coinvolto i bambini in attività rivolte alla conoscenza delle piante leguminose e piante aromatiche di esempio.

I moduli Assaggi itineranti ... di sport 1 e Assaggi itineranti ... di sport 2 hanno dato l'opportunità di sperimentare alcuni sport sull'acqua (vela, canoa), in palestra ( ginnastica artistica, yoga) ed all'aperto (atletica). Oltre all'approccio motorio-sportivo, finalizzato al consolidamento dello schema corporeo e allo sviluppo degli schemi motori di base, sono stati affrontati argomenti riguardanti il benessere psichico e fisico e i corretti stili di vita. I percorsi sono stati indirizzati a potenziare la crescita personale e relazionale facendo vivere i valori educativi dello sport, la cooperazione e l'inclusione. Per lo svolgimento degli sport sull'acqua si è collaborato con la Lega Navale Italiana sezione di Sanremo, che ha fornito spazi, attrezzature ed istruttori per i percorsi di vela e canoa.

Nel modulo A piedi nel parco... attraverso le uscite didattiche sul territorio gli studenti e le studentesse hanno approfondito la conoscenza dei Parchi che costituiscono il 'polmone' verde della città, luoghi di biodiversità, ambienti da tutelare e conservare. Le attività hanno permesso di acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio, comprendere il concetto di interdipendenza tra uomo ed ambiente, individuare ed attuare comportamenti quotidiani ecosostenibili e coerenti con la tutela della biodiversità.

Il modulo Green City. Le aree verdi in città è stato finalizzato a comprendere l'importanza delle aree verdi urbane. Le uscite sul territorio hanno reso possibile l'esplorazione dell'ambiente e la conseguente riflessione sulla funzione ecologica, pscicologica, protettiva, culturale, ricreativa, sociale di piazze e viali alberati, giardini, parchi...

Le attività si sono concluse con la realizzazione di un logo e di un plastico attraverso il quale i ragazzi hanno presentato, dal loro punto di vista, le proposte architettoniche volte a migliorare le condizioni delle diverse aree verdi della città di Sanremo. Al termine dei moduli i ragazzi hanno condiviso con le famiglie il percorso svolto. Grande entusiasmo ed interesse da parte degli alunni coinvolti in quest'esperienza, un'opportunità per essere protagonisti attivi all'interno della comunità scolastica in modo da esprimere le proprie peculiarità, contribuire al lavoro comune e trovare uno spazio di espressione per ognuno.

I docenti ringraziano le famiglie che hanno apprezzato il lavoro svolto e come in ogni occasione hanno dimostrato disponibilità e collaborazione per la buona riuscita delle attività proposte.