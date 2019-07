Il sindaco di San Bartolomeo al Mare ospite oggi pomeriggio ai microfoni di Radio Onda Ligure 101

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101, oggi dalle 13 alle 14, con lo speciale dedicato ai primi cittadini del nostro territorio. Ospite di oggi il Sindaco di San Bartolomeo Al Mare, Valerio Urso, riconfermato primo cittadino dopo le elezioni dello scorso 26 maggio.

"Con lui si parlerà degli argomenti più importanti per il suo Comune di questo periodo. E' possibile ascoltare la trasmissione su tutte le nostre frequenze in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando la app dal Google Play Store" - ricordano da Radio onda Ligure 101.