Sanremo: l’associazione dei commercianti rivendica l’idea di un bancomat al Mercato Annonario, Alessi “Qualcuno si ricorda di noi solo per propaganda politica”

Dopo i lavori di restyling si torna a parlare del futuro del Mercato Annonario di piazza Eroi. Ultimati gli interventi per la riqualificazione, si lavora adesso per qualche miglioria che renda il Mercato un punto di riferimento per il commercio in chiave turistica e non solo. E in questa fase non manca un botta e risposta in chiave politica.

Qualche giorno fa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha reso pubblica l’idea dell’installazione di un bancomat all’interno del mercato per agevolare gli acquisti, ma l’associazione dei commercianti dell’Annonario tiene alla paternità dell’idea. “Sentiamo la mancanza di un bancomat da quando ha chiuso la Carige di piazza Eroi - spiega ai nostri microfoni Domenico Alessi a nome dei commercianti - non tutti hanno il pos in negozio e il bancomat darebbe un po’ più di liquidità ai clienti. Notiamo di nuovo che, da parte di alcuni politici locali, l’interessamento al Mercato arriva solo in campagna elettorale o immediatamente dopo. C’è chi viene sempre qui a fare acquisti e lo conosce, ma altri ne parlano solo per ottenere del consenso”.

Intanto nel prossimo futuro sono previste importanti novità per l’Annonario. Già in queste ore sono stati installati i bidoni della spazzatura nella zona delle panchine per incentivare le soste all’interno e una merenda tra i banchi. I commercianti, oltre al bancomat, chiedono il ripristino del vigile del Mercato e l’installazione di una casetta dell’acqua e di una macchina ‘mangia plastica’.