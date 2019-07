Sanremo: questa sera alle 21.15 omaggio a Calvino con il libro 'Diario di un giardiniere anarchico'

Sanremo prosegue “Forza della natura estate”, la rassegna dedicata a Libereso Guglielmi in piazza San Siro. Dopo l’ottimo successo della prima serata di esordio, stasera sempre in piazza san Siro e sempre con inizio alle 21.15 e ingresso libero è in programma il secondo appuntamento della rassegna dedicata alla figura di Libereso, che è stato anche precursore della biodiversità, scrittore, disegnatore, illustratore di fumetti, botanico di fama internazionale, autore di libri di ricette vegetariane e tanto altro ancora.

La serata prevede un “Omaggio a Italo Calvino”: con la presentazione dell’ultimo libro di Libereso “Diario di un giardiniere anarchico” a cura del giornalista Claudio Porchia e la lettura del racconto “Un pomeriggio, Adamo” di Italo Calvino a cura dell’attore e cantante Christian Gullone.

Nel libro “Diario di un giardiniere anarchico” c’è la storia della vita straordinaria del ‘giardiniere di Calvino’, raccontata in prima persona con penna leggera, libera e appassionata, e accompagnata dai taccuini dedicati agli studi sugli alberi, al mimetismo in natura e alla teoria degli innesti. Il libro curato da Claudio Porchia, il giornalista ed amico che lo ha accompagnato negli ultimi dieci anni di attività, segue di qualche mese la pubblicazione dell’Erbario con lo stesso obiettivo di rendere disponibili al grande pubblico i suoi preziosi materiali: dagli appunti botanici ai disegni, dalle ricette alle poesie.

Nel racconto “Un pomeriggio Adamo”, dedicato a Libereso e inserito nella raccolta “Ultimo venne il corvo” Calvino descrive due personaggi, Libereso e Maria-nunziata; il primo è uno spirito libero, che svolge un'attività creativa come quella del giardiniere e fa regali strani a Maria-nunziata, personaggio più tradizionale e che lavora come cameriera e non apprezza gli inconsueti regali.

La manifestazione prevede altri due appuntamenti:

• giovedì 25 luglio “La Forza della Natura: il cantico delle biodiversità” concerto sensoriale con la partecipazione di Marco Damele, Flavio Rubatto, e altri musicisti e la partecipazione straordinaria della Cipolla Egiziana;

• giovedì 1° agosto “Omaggio a Fabrizio De Andrè, ricordando Don Gallo”: “I fiori di Faber”, che profumano di anarchia e solidarietà. Parole e canzoni con Claudio Porchia e Christian Gullone.