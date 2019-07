Camporosso: dal 19 luglio al 15 agosto, l'esposizione 'Genius Doria' al centro polifunzionale Falcone Borsellino

Dal 19 luglio al 15 agosto farà tappa a Camporosso la mostra “Genius Doria”. Il vernissage si terrà domani, alle 18 presso il centro polifunzionale Falcone Borsellino.

L'esposizione è composta dalle riproduzioni dei ritratti genovesi dei Doria e mette in mostra la memoria condivisa delle famiglie Floridi Doria Pamphilj nei luoghi delle Alpi ed Appennini liguri. I ritratti raffigurano, tra gli altri, Andrea, il condottiero, Giovanni Andrea, il pronipote successore e Giannettino, vittima della Congiura dei Fieschi del 1547.



La mostra rientra nel programma dell’Associazione Genius Loci Floridi Doria Pamphilj per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio storico e culturale dei luoghi legati alle famiglie Floridi Doria Pamphilj attraverso l’arte e la musica a cui hanno aderito i Comuni di Stellanello, Camporosso, Isolabona, Dolceacqua, Finale Ligure, Montebruno, San Sebastiano Curone, Garbagna e Ottone. “Genius Doria” farà tappa fino al 15 agosto a Camporosso, per poi approdare al Museo di Arte Sacra di Ottone dal 31 agosto al 26 settembre.