Ventimiglia: incidente in zona Roverino coinvolti un'auto e uno scooter con il pilota trasportato al pronto soccorso

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Ventimiglia in zona Roverino. Qui, all'incrocio d'ingresso al supermercato Coop, uno scooter avrebbe urtato un'automobile in uscita dal posteggio.

Ad avere la peggio il pilota del motociclo, un ragazzo di circa trentanni, trasportato al pronto soccorso di Bordighera dalla Croce Verde Intemelia.

Il luogo era già stato segnalato come pericoloso dai residenti soprattutto per le alte velocità tenute, quest'ultimi chiedono l'inserimento di due dossi artificiali per evitare nuovi incidenti.