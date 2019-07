Vallecrosia: dopo gli arresti di ieri, l'opposizione chiede un Consiglio comunale monotematico

Dopo i fatti di ieri, relativi alla cooperativa Caribù di Cuneo, l’opposizione consigliare di Vallecrosia ha chiesto un consiglio comunale monotematico, sul tema ‘Attività di accoglienza dei migranti richiedenti asilo da parte della coop sociale Caribù sul territorio comunale: rapporti tra la cooperativa e l’amministrazione in merito al progetto dei lavori di pubblica utilità e ai fondi comunali spesi’.

Considerato quanto emerso nelle ultime ore i consiglieri Perri, Quesada, Paolino e Scarinci chiedono al presidente del consiglio Anastasio Sandro al sindaco e a tutta la maggioranza che lo stessa venga convocato con la massima urgenza.

“Quanto successo è un fatto grave – hanno detto - essendo uno dei due comuni interessati ed avendo l’amministrazione portato avanti alcuni progetti di servizi di pubblica utilità con la cooperativa in questione crediamo sia giusto ricevere alcune spiegazioni in consiglio comunale confidiamo nella volontà del presidente del consiglio e del sindaco di convocarlo in breve tempo anche per dare delucidazioni ai cittadini”.