Santo Stefano al Mare: vernice grigia contro la sicurezza, vandalizzato il Velo Ok sull'Aurelia (Foto)

Il Velo Ok vandalizzato con la vernice

La provincia di Imperia registra l'ennesimo atto di inciviltà contro un sistema ideato e installato per rendere le strade più sicure.

Qualche incivile ha pensato bene di 'accecare' un Velo Ok con uno spruzzo di vernice che ne impedisca l'utilizzo. Il 'genio' ha lasciato traccia di sé sotto forma di una macchia grigia che renderà di fatto inutilizzabile il sistema, con un danno per la collettività siccome il Comune dovrà intervenire per ripararlo a spese di tutti.

La sicurezza stradale, evidentemente, per molti è un fastidio. Sperando che non debbano mai provare sulla propria pelle il doloro (fisico e non solo) di un grave incidente stradale.