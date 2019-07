Sanremo: droga nella Pigna, Polizia Locale ferma 16enne dopo una fuga tra i vicoli della città vecchia

Ieri, gli agenti della Polizia Locale di Sanremo, hanno pizzicato un 16enne con dell'hashish. Il ragazzo si trovava insieme ad altri giovani nei pressi di via Morardo, nella Pigna. Alla vista degli agenti il gruppo ha assunto un atteggiamento sospetto ed il minorenne ha nascosto un barattolo dietro la schiena per poi darsi rapidamente alla fuga nei viottoli della città vecchia.



Una corsa che è durata poco. I vigili l'hanno fermato pochi minuti dopo. Dai successivi accertamenti è emerso che nel barattolo c'erano due confezioni di hashish per circa 18 grammi. A quel punto il ragazzo è stato portato per accertamenti negli uffici del Comando in via Giusti, dove è stata convocata la madre. Inoltre, il 16enne aveva addosso anche 100 euro in contanti.



Di fronte agli elementi raccolti la Polizia Locale ha proceduto ad una perquisizione presso l'abitazione. Lì sono stati trovati ulteriori 4,7 grammi di stupefacente e 130 euro occultati all’interno di una custodia di DVD. Stante la minore età e l’assenza di precedenti, il giovane è stato deferito a piede libero alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Genova per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.