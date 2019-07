Ceriana: incidente in campagna, donna cade da un muretto e viene soccorsa dall'elicottero e dal 118

Mobilitazione di soccorsi per una donna caduta in campagna, nel primo pomeriggio di oggi a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo. Secondo le prime notizie la donna non sarebbe in gravi condizioni ma, vista la zona impervia, è stato disposto l’invio dell’elicottero per velocizzare l’intervento.

Sul posto è presente il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Verde ed i Vigili del Fuoco. La donna, una volta caricata a bordo dell’elicottero, verrà trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure.