Bordighera: 23enne in motorino con 6 grammi di hashish nel sottosella, denunciato dalla Polizia Stradale

La scorsa notte gli agenti della Polizia Stradale di Sanremo hanno fermato uno scooter per un normale controllo lungo l'Aurelia, nel territorio di Bordighera.

Il conducente, un italiano di 23 anni (C.C.), residente a Ventimiglia, ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto agitato imputando il suo comportamento ad uno stato ansioso.



I due agenti hanno quindi deciso di perquisire il mezzo trovando nel sottosella un involucro di plastica trasparente con all'interno 6 grammi di hashish. Il giovane è stato quindi segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore di stupefacenti. Lo stesso è stato inoltre sottoposto agli esami tossicologici per verificare l’ eventuale guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Si è tuttora in attesa di ricevere l’esito di tali accertamenti.