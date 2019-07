Sanremo: subito allestito il posto auto per diversamente abili in via Pallavicino dopo le richieste dei giorni scorsi (Foto)

E’ stato disegnato questa mattina, in via Pallavicino a Sanremo, un posto macchina riservato alle persone diversamente abili. Si tratta di uno stallo che era particolarmente atteso dai residenti della zona ed anche dagli utenti del Caaf Cgil presente nella zona.

Come si può vedere dalle foto il posto auto è stato sistemato poco sopra quello del ‘carico e scarico’ e sarà sicuramente molto utilizzato da chi ha bisogno di svolgere commissioni in centro. Il posto auto è stato realizzato dopo le richieste di molti residenti ed anche dei volontari del Caaf Cgil presente nella via.