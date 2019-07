Sanremo: il 24 luglio in Comune seconda giornata formativa sul mondo dell'edilizia

Rientra nel piano di formazione del personale comunale il corso tenuto ieri dal dottor Paolo Berio, dirigente del Settore Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Genova, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue a Sanremo. Il corso, di cui è prevista una seconda giornata formativa il 24 luglio, sempre in Comune, ha per oggetto la normativa urbanistica ed edilizia, la tipologia degli interventi edilizi e i diversi titoli edilizi. E’ aperto agli ordini professionali in quanto prevede crediti formativi. Ieri, infatti, oltre al personale tecnico comunale, hanno preso parte anche geometri e ingegneri esterni.