Cosio d'Arroscia: un incontro per la Croce Bianca di Pornassio, prossimo appuntamento dal 26 luglio

Il 12 luglio a Cosio d'Arroscia nella sala polivalente, si è svolto il primo dei progetti della Croce Bianca "La Croce Bianca X tutti" con patrocinio di tutti i comuni e delle pro loco dell'Alta Valle Arroscia. Un progetto sociale che ha come fine l'unione di realtà comunali sempre più piccole e e isolate e delle persone che in quest'epoca dei social si trovano ad interagire più con il telefono che di persona.



L'evento ha avuto come argomento la presentazione del libro 'No dieta con calma' della D.ssa Leslye Pario, anche consigliera e responsabile della comunicazione della Croce Bianca e il devoluto della serata è stato destinato alla stessa Associazione che ha sempre più bisogno di fondi per poter servire l'Alta Valle.



IL DISCORSO DEL PRESIDENTE GIANFRANCO GAGGERO





"Il rischio altrimenti è quello di chiudere. - spiegano gli organizzatori - Per questa ragione per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla serata, potranno comunque contribuire acquistando il libro presso la sede della Croce Bianca a Nava fino alla fine di luglio. L'introduzione è stata a cura del Presidente Gianfranco Gaggero che come sempre ha commosso la platea con il suo discorso. Il prossimo 26-27-28 luglio ci sarà la 28^ festa della Croce Bianca presso le mura del Forte Centrale di Nava".