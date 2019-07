Ventimiglia: degrado e sporcizia nell'isola ecologica di via alle Ville, la denuncia di un lettore (Foto)

Un nostro lettore torna a scriverci per denunciare lo stato di abbandono dell’isola ecologica di ‘Porta Canarda’, in via alle Ville a Ventimiglia;

“I rifiuti che si vedono nelle fotografie, purtroppo, non sono frutto di un evento sporadico ed eccezionale ma sono una triste costante. Lo scheletro dello scooter é li da almeno 2 mesi e nessuno ha ancora provveduto a rimuoverlo, mentre il tappeto di rifiuti a terra è la quotidianità. Oltre ad una chiara negligenza da parte dei diretti operatori mi sembra (d'obbligo il condizionale) che vi sia un'evidente mancanza di controllo da parte di chi dovrebbe verificare l'operato ed il rispetto dei contratti. Devo anche segnalare che lo stato dei bidoni stessi lascia molto a desiderare, sono tutti vecchi, rotti, sporchi e malandati. Leggendo alcune scritte apposte sui bidoni sembra che siano vecchi e provenienti da altri comuni limitrofi. Bidoni non più idonei per gli altri comuni ma perfettamente riutilizzabili per Ventimiglia, che forse é molto meno vigile su questi aspetti (trattasi di un'ipotesi-supposizione). Chiediamo un intervento che non sia solo temporaneo ma continuo, con interventi costanti e che lo stato dei luoghi sia controllato assiduamente”.