Sanremo: inagibilità del plesso scolastico di corso Cavallotti, i ringraziamenti dei docenti del Cpia

Franco Monti, a suo nome e per conto dei colleghi del CPIA di Sanremo (i corsi di scuola per adulti ospitati nel plesso Pascoli di corso Cavallotti), ci ha scritto per ringraziare l’Amministrazione comunale di Sanremo:

“Li ringraziamo per la tempestività e l'efficienza dimostrate nell'emergenza dell'inagibilita dell'edificio. Ringraziamo il sindaco Biancheri, gli assessori Pireri e Donzella, l'ingegner Burastero ed il loro staff, grazie ai quali i nostri corsi avranno presto una sistemazione adeguata. Essendo in servizio da 35 anni nell'edificio Pascoli, anche con compiti di addetto alla sicurezza, posso testimoniare come nessuna amministrazione precedente si sia interessata di mettere a norma l'edificio quanto la giunta attuale, che da 5 anni tenta di sistemare un fabbricato che purtroppo era da tempo palesemente obsoleto e fatiscente. Speriamo che si possa concretizzare in tempi brevi il lodevole progetto di un nuovo edificio scolastico”.