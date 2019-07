Imperia: turista cuneese torna a protestare, dopo gli ascensori ecco gli scontrini dei parcheggi

Un nostro lettore piemontese, Giacomo Battaglino di Grinzane Cavour (Cuneo) torna a scriverci dopo l’intervento di 4 anni fa, quando protestò per l’ennesimo blocco dell’ascensore pubblico di Imperia, che da Borgo Marina di Porto Maurizio sale al Parasio:

“Allora amici imperiesi si associarono al mio disagio dicendo ‘Ci manca tanto un sindaco come Claudio Scajola’. Al tempo ho fatto alcune osservazioni ed oggi l'ascensore di Porto Maurizio è chiuso come allora. ‘Per vento eccessivo’ è l'unica spiegazione che è dato leggere sugli impianti in questi giorni di calma e di calca turistica. Da utente occasionale della bellissima Imperia, dove pago tasse e tributi comunali, oggi ho scoperto un'altra chicca. Sui parcometri di Porto Maurizio devi inserire la targa del veicolo in parcheggio ‘Per combattere la donazione dello scontrino non scaduto’, hanno ammesso perplessi alcuni residenti. Che forte questa amministrazione, che stronca risoluta un gesto minimo di cordialità e di solidarietà tra cittadini e contribuenti”.