Il Tir incastrato in via Val d'Olivi

Sono ancora in corso le operazioni per liberare il Tir incastrato in un tornante sulla strada per Poggio, in via Val d'Olivi.

Il mezzo è rimasto bloccato in una curva particolarmente stretta ed è stato necessario iniziare la rimozione del carico per poi trainarlo. Lavori che hanno richiesto diverso tempo, tanto che questa mattina il mezzo pesante è ancora lì.

Qualche ovvio disagio per i residenti che, però, hanno la possibilità di arrivare fino al tornante sia da una parte che dall'altra.