Tante date per l'estate del coro Mongioje di Imperia. Prossimo appuntamento venerdì ad Ospedaletti

Il Coro Mongioje di Imperia sarà in concerto venerdì 19 luglio 2019 a Ospedaletti, presso l'Auditorium Comunale di Corso Regina Margherita, alle ore 21.15. Verrà proposto un repertorio vasto e variegato, che passerà dalle origini con canti di montagna e popolari, per risalire con brani antichi, swing, contemporanei, colonne sonore e canzoni d'autore.



"Il Coro Mongioje, nato nel 1963 a Imperia, negli ultimi anni ha partecipato alla serata finale del Dopofestival di Sanremo nel 2016, ed ha collaborato alla realizzazione dell'ultimo album del gruppo dei Deproducers, "DNA", con due brani corali, sotto la guida del Maestro Vittorio Cosma" - sottolineano dal coro imperiese.



"L'estate del Mongioje prevede altri concerti in provincia: domenica 28 luglio canterà a Triora, giovedì 1 agosto a Civezza e domenica 4 agosto al Monte Calvario di Imperia, mentre a metà settembre sarà in trasferta a Lucca" - chiosano.