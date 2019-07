Sanremo: per il ventennale Rock in the Casbah rende omaggio alle voci che l'hanno raccontata negli anni

Per festeggiare i suoi 20 anni Rrock in the Casbah renderà omaggio anche alle voci che si sono alternate nei primi anni della rassegna.

Si inizierà da Federico Marchi, protagonista nel 2000 con la prima idea di radio dal vivo in diretta, poi Maurizio Ferrandini e Andrea Lombardi protagonisti negli anni immediatamente successivi. Dal 2003 in avanti fu sempre Simone Parisi ad occuparsi del contatto col pubblico.

Saranno i momenti di musica e parole immediatamente precedenti all’inizio del Live a vedere protagonisti mercoledì 31 Federico Marchi, giovedì 1 Maurizio Ferrandini e Andrea Lombardi.

Venerdì 2 ad essere protagonista dal lato consolle e palco sarà Maurilio Giordana, da sempre amico è vicino alla manifestazione. Sue le interviste che nel corso degli anni hanno sancito la buona riuscita di parecchie edizioni, tra le quali ricordiamo quella a Frankie Hi Nrg Mc e Appino (cantante degli Zen Circus) tra le tante domande su Sanremo furono importanti quelle tributate intorno a San Costanzo.