Grande partecipazione a Diano Marina per la festa patronale della Madonna del Carmine (Foto)

Ricorrenza liturgica ieri della Madonna del Carmine, patrona della città di Diano Marina, sulla banchina del porto turistico, alle 21, è stata celebrata la Santa Messa, presieduta dal Vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta.

A seguire si è svolta la tradizionale processione in mare dei natanti alla statua della Madonna Stella Maris, posizionata ad una profondità di circa 10 metri, in prossimità del Molo Cavour, meglio conosciuto come Molo Landini, ove si è svolta la benedizione, con un omaggio floreale da parte dei subacquei della locale associazione.

La scultura della Madonna Stella Maris, opera dell'artista dianese Paolo Scati, scomparso due anni fa, venne collocata dai Sub del Diano Club a protezione della gente di mare.