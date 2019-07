Diano Gorleri: martedì prossimo momento di incontro a 27 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio

Martedì prossimo, a 27 anni dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui morirono Falcone, Borsellino e gli uomini e le donne delle loro scorte, ‘Libera’, in collaborazione con la CGIL, organizza un momento di incontro e condivisione con la cittadinanza, in memoria delle vittime innocenti di mafia e a sostegno di tutti coloro che in ogni ambito, politico, economico-lavorativo e sociale, operano per difendere la pace, la giustizia sociale e la legalità.

Si svolgerà dalle 20.45, al Circolo Ricreativo ‘Il ballo di Gorleri’ a Diano Gorleri. Verranno ascoltati molti giovani leggere alcuni brani da loro selezionati per ricordare il magistrato Paolo Borsellino, i cinque agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina e tutte le vittime innocenti delle mafie.

Protagonisti saranno i ragazzi dei presìdi di Libera Imperia, Sanremo e Ventimiglia, e il noto musicista imperiese Alberto Cecchini.