Bordighera: sabato prossimo alle 17.30 ‘Clarence Bicknell in private’, conferenza del pronipote Marcus

Proseguono al Museo Clarence Bicknell di Bordighera le iniziative promosse dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con la Clarence Bicknell Association di Londra per ricordare il centenario della morte del grande studioso inglese creatore dell’omonimo prestigioso museo, il primo della Liguria occidentale.

Sabato alle 17.30, il pronipote Marcus saluterà gli intervenuti e terrà una conversazione sul Clarence Bicknell “privato”, dal punto di vista più quotidiano, mettendone in luce le passioni, i suoi interessi, anche femminili, e qualche suo 'difetto'. Durante l’appuntamento verrà anche proiettato con nuovi amplificatori il film 'The Marvels of Clarence Bicknell', curato dalla “Clarence Bicknell Association” per la regia di Remy Masséglia.

Per l’occasione l’IISL mette in vendita a prezzo scontato tutto il catalogo Bicknell, tra cui l’ultima opera di Valerie Lester, recentemente scomparsa, “Marvels. The Life of Clarence Bicknell”, la prima biografia completa in lingua inglese sulla vita di Clarence. L’ingresso è libero.