Alla Vecchia Fattoria a Ceriana il 19-20-21 luglio vi aspetta la fantastica Maratona della Birra!

A Ceriana dalla Vecchia Fattoria vi aspetta un lungo fine settimana, dove buona musica e birra fresca rappresenteranno un binomio perfetto. La "Maratona della Birra" è l'occasione giusta per trascorrere delle serate piacevoli in compagnia degli amici. Il 19-20-21 luglio scorreranno fiumi di birra, ben 160 tipi di varia provenienza, accompagnati da un servizio di cucina e braceria e da ottima musica. Venerdì si esibiranno i GROOVE MACHINE, sabato sarà la volta dei SENZA ALI-B e domenica della BERBEN BAND e del ritorno di Max. Durante queste fantastiche serate non mancherà mai la musica grazie anche a Dj Killer e potrete divertirvi e rilassarvi, degustando birra a volontà. Per chi volesse trascorrere la notte, il locale metterà a disposizione il suo spazio esterno gratis, per il montaggio della propria tenda. Al mattino, prima di partire, potrete fare una ricca colazione offerta dal ristorante.

Per ulteriori informazioni:

Ristorante Vecchia Fattoria

Strada Provinciale Sud, 101 - 18034 Ceriana (IM)

Telefono : 0184 551742