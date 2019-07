Come scegliere un corso di osteopatia

Se avete concluso l'esame di maturità e avete l'intenzione di proseguire i vostri studi con uno studio pragmatico ed efficace che vi possa garantire delle ottime prospettive di affermazione professionale, sicuramente dovreste considerare l'idea di frequentare un corso di osteopatia per diventare osteopati professionisti. L'offerta di questo tipo di corso è sicuramente ampia e variegata, vediamo, quindi, quali sono i criteri per scegliere la scuola di osteopatia che possa garantirvi un percorso qualitativo tale per cui il vostro obiettivo professionale non vi debba sfuggire.

La qualità del corso di osteopatia

Valutate attentamente la scuola che propone il corso di osteopatia che volete seguire. Da quanti anni esiste? Qual è il livello qualitativo dei docenti? Dove è situata e come sono le strutture che ospitano la scuola? Pur sembrare banale, ma la scelta dovrà ricadere su una scuola di osteopatia che abbia una solida tradizione e che annoveri degli osteopati di buona fama ed esperienza fra i suoi docenti. La sede dovrà essere spaziosa, ottimamente attrezzata e situata possibilmente in una struttura prestigiosa, possibilmente avere anche dei servizi a beneficio dei propri studenti che comprendano anche le attività di ambito sportivo.

Programma di studio di alto livello

Lo studio di quali materie offre il programma del corso di osteopatia che sceglierete? In quanti anni potrete ottenere vostra la qualifica? Quante ore settimanali dovrete garantire a livello di presenza? Avrete la possibilità di effettuare del tirocinio fin dal primo anno? Paragonate i programmi di studio che vengono proposti, e sopratutto, accertatevi che sia garantito il tirocinio fin dal primo anno: la disciplina osteopatica deve garantire solide basi ed è quindi essenziale la possibilità di fare pratica: più avrete la possibilità di praticare le abilità teoriche che avete studiato, più alto sarà il vostro livello professionale.

Partnership con Università Internazionali

Una volta completato il vostro corso di osteopatia avrete la possibilità di accedere a percorsi capaci di farvi ottenere una laurea riconosciuta a livello internazionale? Questo è importantissimo e uno dei criteri con cui dovrete scegliere la vostra scuola sarà la possibilità di avere dei programmi di partnership internazionale con istituzioni universitarie straniere riconosciute. Un consiglio in più: una scuola di osteopatia affidabile propone sempre delle giornate di open campus, ossia delle giornate in cui potrete visitare i locali della scuola, parlare con i responsabili della didattica e i tutor che vi spiegheranno tutto sul percorso di studi che andrete a effettuare: quando sarà il momento di scegliere il corso di osteopatia che preferite, approfittate dell'open campus per essere sicuri che il ciclo di studi che state per intraprendere sia quello giusto per voi.