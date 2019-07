Taggia: schianto frontale in serata sul lungo Argentina, il bilancio è di due feriti (Foto)

Violento scontro frontale in serata sul lungo Argentina, la strada che porta da Arma a Taggia. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate finendo praticamente distrutte.

Sul posto la centrale del 118 ha inviato un equipaggio della Croce Verde Arma e uno di Sanremo Soccorso. I due feriti sono stati medicati sul posto e trasferiti all'ospedale di Sanremo in codice 'giallo' (media gravità).

Sul posto anche i Carabinieri che si sono occupati della ricostruzione dell'incidente.

Per le foto ringraziamo i nostri lettori Piero e Gianfranco