Sanremo: si lavora per riaprire via Val d'Olivi, tre mezzi in azione per liberare il Tir incastrato in un tornante (Foto)

Sono riprese questa mattina le operazioni per liberare il Tir incastrato da ieri in un tornante sulla strada per Poggio, in via Val d'Olivi.

Sotto la supervisione della Polizia Municipale di Sanremo, sono intervenuti tre mezzi della ditta "Gattai" di Imperia che hanno scaricato il mezzo per poi predisporre il traino senza pesi eccessivi. Uno dei mezzi servirà per sollevate il camion e rendere possibile la manovra.

La Polizia Municipale è impegnata da ieri per la chiusura della strada ed effettuare la deviazione dei mezzi che devono raggiungere la frazione. Agenti impegnati anche per tenere a bada i molti curiosi che si sono avvicinati alla zona dell'incidente.