Sei condanne per i concorsi truccati in Rivieracqua: 2 anni all’ex direttore generale Gabriele Saldo, un anno e 8 mesi a Federico Fontana

Sono arrivate questa mattina le condanne in merito al caso dei presunti concorsi truccati in Rivieracqua, la società che gestisce la distribuzione dell’acqua pubblica in provincia di Imperia.

A seguito delle richieste di pena del Pubblico Ministero Francesca Sussarellu, il giudice Anna Bonsignorio ha condannato a 2 anni l’ex direttore generale Gabriele Saldo e a un anno e 8 mesi Federico Fontana. Un anno e 4 mesi per Fabio Casella e un anno ciascuno per Francesca Mangiapan, Giorgio Negro e Marco Filippi, partecipanti al concorso.

Tutti sono stati condannati con pena sospesa. Il reato contestato è di violazione del segreto d’ufficio, mentre tutti sono stati assolti dall’accusa di truffa siccome il reato non sussiste.