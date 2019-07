Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'On. Di Muro hanno commentato l'operazione 'Patroclo' della Finanza

“Arrestate 4 persone che, facendo business sulla pelle degli immigrati, si erano intascate 1,3 milioni di euro. Altro che solidarietà”. Lo ha detto il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in relazione all’operazione di questa mattina a Sanremo.

“Complimenti alla Guardia di Finanza e alla magistratura – ha terminato - per l'operazione. Tolleranza zero per i furbetti dell'accoglienza. Avanti così”.

“Ecco cosa si nasconde dietro al buonismo da salotto – gli ha fatto eco l’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro – ed ho già chiamato il comandante provinciale della Guardia di Finanza per esprimere il mio apprezzamento a lui e ai suoi uomini, oltre che alla Procura, per il lavoro svolto. Ho segnalato la buona riuscita dell'operazione al Ministro Matteo Salvini e noto con piacere la sua pubblica soddisfazione. L'auspicio è che si continui in questa direzione, con controlli e verifiche, contro ogni tipo di illegalità”.