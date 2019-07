Sanremo: oltre 300 persone al Teatro del Casinò per la presentazione dei cortometraggi "Balo" e "Hady"

Grande partecipazione per la serata di cinema organizzata dall'Associazione Zuccherarte delegazione ponente e associazione L'Aquilone Onlus di Sanremo. Lunedì 15 luglio sono stati presentati al pubblico il cortometraggio Balo realizzato da zuccherarte di Genova e l'atteso Hady realizzato dalla delegazione ponentina sempre di Zuccherarte.



"L'evento si è tenuto all'interno del teatro dell'Opera del casinò di Sanremo e ha visto la partecipazione di circa 300 spettatori che hanno potuto assistere alle emozionanti immagini dei due lavori entrambi sul tema immigrazione. Forti emozioni trasmesse anche dall'interpretazione magistrale dell'attore sanremese Elio Markese. Le associazioni organizzatrici ringraziano il Casinò di Sanremo e in particolare la dottoressa Marzia Taruffi per la preziosa opportunità" - hanno commentato dall'Associazione Zuccherarte delegazione ponente e dall'associazione L'Aquilone Onlus di Sanremo.