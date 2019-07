Sanremo: auto e moto in contromano su strada Sergio Ramelli, la segnalazione di un lettore

Il lettore GFM segnala una situazione di potenziale pericolo su strada Sergio Ramelli a Sanremo.

"Per motivi personali mi capita di passare da Via Galilei a Via Pietro Agosti in Sanremo attraverso la strada Sergio Ramelli, senso unico in direzione Via Pietro Agosti, e per ben 2 volte negli ultimi giorni mi sono trovato in senso contrario una moto che percorreva tale strada anche ad una velocità sostenuta, rischiando un frontale. Una volta ero in auto e un'altra volta in motorino. Sarebbe necessario un maggior controllo da parte della Polizia Locale in tale zona, anche alla luce di tutti gli incidenti che negli ultimi giorni abbiamo sentito in televisione. E' meglio prevenire che poi dire si poteva evitare...".