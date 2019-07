Sanremo: il cucciolo Oliver salvato dalla strada adesso cerca una nuova casa

Oliver è stato salvato dalla strada, proveniente dalla Calabria si trova in stallo a Sanremo. Ha circa 3 mesi è un maschietto vaccinato, microchippato e sverminato.

Si affida solo ad amanti degli animali dopo colloquio e preaffido.

Per ulteriori informazioni 3295461841 oppure 3483716591. In caso di mancata risposta mandate un WhatsApp

Progetto Una Zampa Sul Cuore.