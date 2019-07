Sanremo: il Comune assume la delega per il rilascio delle autorizzazioni in zone sismiche

Il consiglio comunale di Sanremo, dopo la part relativa al rendiconto di gestione 2018, si è chiuso con l'approvazione dei lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio del tratto di muro di sostegno di via duca d'aosta lungo l'Aurelia, e con l'assunzione da parte del Comune di Sanremo della delega per le pratiche relative alle autorizzazioni in zone sismiche. Quest'ultimo è un tema, conosciuto come "autorizzazioni cemento armato", molto sentito dalla realtà produttiva locale e dagli ordini professionali, che più volte hanno denunciato i gravi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni (fino ad oggi in capo alle Province) con le conseguenti ripercussioni negative sotto il profilo economico.

"Ora, con l'assunzione della delega, sarà il Comune stesso ad occuparsi di tutte le procedure di rilascio dei certificati e di effettuazione dei controlli relativi alle costruzioni nelle zone sismiche" ha spiegato l'assessore Massimo Donzella. Quest'ultima pratica è stata approvata all'unanimità.