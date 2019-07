Il Comune di Sanremo si fa avanti per gestire al posto della Provincia le autorizzazioni dei cementi armati nelle zone sismiche

Sarà il Comune di Sanremo a farsi carico delle autorizzazioni e dei controlli in merito alle zone sismiche del territorio. In base alla Legge Regionale le amministrazioni locali posso farsi avanti per manifestare interesse in merito alla presa inc carico della delega, punto che è stato discusso questa mattina nella prima riunione della Seconda Commissione.

La riunione i si è aperta con il saluto del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande con la successiva nomina del presidente Umberto Bellini e del vice presidente Alessandra Pavone. Dall’opposizione accuse di scarsa apertura per la mancata nomina di un vice presidente proposto dai gruppi di minoranza.

Poi la discussione sulla pratica all’ordine del giorno. Il Comune, per farsi carico del compito al posto della Provincia, dovrà dotare l’ufficio di alcune figure professionali che possano potenziare la ‘rosa’ attualmente disponibile. Cosa che sarà possibile con il piano assunzionale, ma non si esclude l’ipotesi di incarichi esterni.

La pratica discussa e votata favorevolmente questa mattina in Seconda Commissione sarà votata questa sera stessa in consiglio comunale. Alla fine della discussione la pratica è stata votata favorevolmente all’unanimità. Questa sera il secondo passo politico, poi la procedura entrerà nel vivo.