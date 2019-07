Sanremo: venerdì torna “Botanica”. Dal pomeriggio a mezzanotte musica, colori e sapori nel giardino di Villa Ormond

La prima serata ha fatto centro, quindi perché non replicare? Torna venerdì l’appuntamento con ‘Botanica’, l’evento firmato Adventures che al suo esordio ha portato centinaia di ragazzi a ballare per tutto il giorno nel giardino di Villa Ormond, perla sanremese dell’800.

Anche la seconda puntata di ‘Botanica’ avrà una line-up esclusiva e di grande qualità artistica: James Falco, Anna Molly Soundsystem, Manny Whodamanny e Ariwo. E poi area relax, area food con Manik e la degustazione “Cantine Lunae” con Wine Not.

Sono ormai sold out i biglietti in prevendita da 5 euro, mentre sono ancora disponibili i ‘regular’ a 10 euro. Il biglietto all’ingresso costerà 15 euro. Golden hour dalle 17 alle 19: per ogni drink acquistato ne avrai uno in omaggio. Gli ingressi si possono acquistare a Sanremo da Wine Not (via Corradi, 56) e a Imperia da Tutto Musica (piazza Unità Nazionale, 1).

Per contatti: adventures.sanremo@gmail.com; 392 2397383; Instagram, evento RA.

‘Botanica’ è plastic free.

Tutte le info sulla pagina Facebook dell’evento.