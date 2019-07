San Bartolomeo al Mare: dopo il M&T, un'altra settimana di eventi. Primo appuntamento domani con Paolo Bianco ed il karaoke

Tra il M&T e il Rovere d'Oro, San Bartolomeo al Mare propone una altra intensa settimana di eventi per intrattenere gli ospiti e animare le serate estive.



Mercoledì andrà in scena Paolo Bianco, che all'Anfiteatro al mare proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.



Giovedì, doppio appuntamento: in Piazza Torre Santa Maria l'animazione musicale di DjTex che con il suo spettacolo trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni '90; all'Anfiteatro al Mare il tradizionale spettacolo dei fratelli Niemen e il Gran teatro dei burattini, uno show sempre sano e divertente proposto dagli ultimi burattinai piemontesi. Burattini originali di inizio '800, con scenografie degli anni '50 e un repertorio di farse, commedie, drammi originali della storia dell'arte: i fratelli Niemen ancora oggi portano sulle piazze d'Italia la salacità di Gianduja di Callianetto, mantenendo viva una tradizione plurisecolare.



Da venerdì a domenica, torna l'attesissima Sagra dei Donatori di sangue, presso l'Area Manifestazioni: tre serate danzanti con ingresso a libera offerta. Apertura degli stand gastronomici alle ore 19:30. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.



Sabato, appuntamento con La Compagnia Amici del Teatro e la commedia brillante "Il piacere di essere onesti", due atti di Norman Velino. Una commedia frenetica, dai ritmi incalzanti, che unisce la vena umoristica british alla gestualità italiana: la necesssità aguzza l'ingegno, ovvero come cercare di campare comodamente a spese dell'INPS usufruendo indebitamente di sussidi, pensioni e rimborsi vari, grazie a scambi e sostituzioni di persone.