Diano Marina: oggi la festa patronale e in serata musica live per le vie del centro

Oggi a Diano Marina è la festa patronale della Madonna del Carmine, e come tradizione, sulla banchina portuale, alle 21, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dalla processione in mare, con omaggio floreale alla statua della Madonna Stella Maris, “consegnato” sui fondali (a circa 6 metri di profondità, nelle vicinanze del Molo Cavour, più noto come Molo Landini) dai soci dell’Associazione Diano Sub.

Sempre in serata, per le vie del centro, dalle ore 21.30, si rinnoverà, come da alcune settimane, l’appuntamento con la musica live di “Diano in musica”, per allietare il passeggio ed accompagnare lo shopping. Ad esibirsi questa volta saranno Nico Zanchi (via Milano), I Mercenari (via Cairoli), Brilla (via Genova) e The Frade (via Cavour).

I festeggiamenti patronali si concluderanno nel weekend con lo spettacolo pirotecnico (sabato alle 22.30), il primo dei due in programma questa estate, e le celebrazioni religiose, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, ovvero la Santa Messa solenne (domenica, ore 11) e i vespri solenni (ore 18) e, a seguire, processione per le vie del centro, con l’accompagnamento della banda musicale cittadina.

Le non ottimali condizioni meteo di ieri hanno costretto a rinviare di qualche giorno lo spettacolo di Gianni Rossi, “Diano Canta”, previsto in piazza Martiri della Libertà. La data fissata è quella di venerdì prossimo (ore 21.30), quando dunque lo showman dianese si esibirà nella piazza davanti a palazzo comunale e non sul Molo delle Tartarughe come invece previsto domani nell’ambito di Balliamoci l’estate.