Di Maio annuncia 5 mila assunzioni all’Inps, per ora nella nostra provincia sono arrivati solo 6 nuovi innesti

“Cinquemila assunzioni all’Inps”. È l’annuncio del Ministro del Lavoro e vice premier Luigi Di Maio in merito al carico di lavoro al quale l’agenzia è sottoposta dopo l’introduzione di Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

A livello nazionale sono state già 3.500 le assunzioni allori 2 mila posti saranno coperti con un concorso in arrivo in autunno. Ma che ricaduta avranno sul nostro territorio? Il numero, al momento, sembra irrisorio. Dei 3.500 neo assunti su scala nazionale, solo 7 sono arrivati in provincia di Imperia ma sono solo 6 gli operativi per via di un rinunciatario da sostituire. Quattro sono stati assegnati a Sanremo e due alla sede di Imperia.

Il nuovo concorso autunnale porterà beneficio? Sì, ma il numero dei nuovi arrivi potrebbe essere ancora basso. Stando alle stime e alle proporzioni è possibile che siano tre le unità delle 2 mila su scala nazionale.

Per via di Quota 100 e del Reddito di Cittadinanza è sempre alta l’affluenza ai vari centri Inps dislocati in provincia. A questo proposito la direzione provinciale ricorda la disponibilità del punto Inps di Taggia, nella sede del Municipio, aperto tutti i venerdì.