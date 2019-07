Desideri mangiare vero pesce fresco e al giusto prezzo? Al Ristorante A Cuvea si può!

Il Ristorante "A Cuvea", specializzato nella cucina ligure dei sanremesi, vi propone un menù degustazione a base di pesce fresco accompagnato da prodotti tipici del territorio. Qui il Rè è il pesce fresco servito in tutte le sue declinazioni e se vi lascerete consigliare avrete delle piacevoli sorprese. Se poi proprio non siete amanti del pesce non preoccupatevi, anche i sapori della terra sapranno tentarvi e il tutto accompagnato da ottimi vini.

La trattoria "A Cuvea" è situata in Corso Garibaldi 110, a Sanremo, a pochi passi da Piazza Colombo e dal Palafiori, ed è aperta dal lunedì al sabato, per pranzo e per cena. Qui potrete deliziare il vostro palato e trascorrere piacevoli pranzi e gustose cene, sempre in compagnia di una cucina schietta e genuina.

Per info e prenotazioni 333.3625059.