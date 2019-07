Cresce il settore del noleggio jet privati in Italia

Noleggiare un jet privato, nella nostra nazione, è un’operazione alla quale si ricorre sempre più spesso per i più svariati motivi. La comodità di poter disporre di un volo dedicato, infatti, supera il timore relativo ai costi, che tra l’altro non sono poi così elevati come si pensa. Di sicuro, chi decide di volare in questo modo si affida ai professionisti nel settore, come quelli che ritroviamo a questo link: jet privato affitto.

Tra le motivazioni principali del noleggio di un jet privato, come già accennato, c’è innanzitutto il fattore che riguarda la comodità: non parliamo solo di poter avere a propria disposizione uno spazio personale, ma anche di poter avere completa libertà per quanto concerne gli orari, senza il timore che il volo venga annullato. Sempre più spesso, infatti, alcune tratte vengono soppresse all’improvviso, magari mentre si sta per partire per un importante viaggio di lavoro e ci si ritrova d’un tratto nell’impossibilità di raggiungere la meta designata in tempi brevi. L’aereo privato non subirà cancellazioni, a meno di condizioni meteorologiche davvero avverse che rendano pericoloso il viaggio. In altri casi, si rende necessario affittare voli dedicati al trasporto di malati, pazienti in condizioni critiche o persino organi per il trapianto. In quest’ultimo caso, ai professionisti di volo saranno affiancati medici, anestesisti, infermieri e tutta l’equipe medica necessaria affinché tutto si svolga perfettamente. Infine, vi sono casi in cui si vuole semplicemente fare una vacanza senza doversi organizzare in base ai rigidi orari proposti dalle compagnie aeree (sempre con il rischio di cancellazioni), per raggiungere destinazioni anche esotiche in piena libertà e comfort.

La richiesta di noleggio viene solitamente effettuata online, attraverso portali dedicati e magari con l’ausilio di un supporto telefonico. A seconda delle necessità, vengono proposti 2 o 3 preventivi personalizzati e il cliente non deve far altro che accettare quello che preferisce. Il pagamento può avvenire a mezzo bonifico o carta di credito, a seconda delle compagnie aeree e del tempo a disposizione prima del volo. La partenza avrà un giorno e un orario prestabiliti e le operazioni di check-in saranno molto semplici, con la possibilità di modificare i tempi e, soprattutto d’imbarcare qualsiasi cosa senza regole rigide: le uniche limitazioni potrebbero riguardare oggetti pericolosi (a rischio esplosione o incendio, ad esempio) ma basta informarsi con la compagnia prescelta per saperne di più; lo stesso discorso vale per gli animali domestici: una famiglia numerosa che non voglia lasciare il proprio amico a quattro zampe in una pensione durante le vacanze estive, potrà portarlo con sé per la gioia di tutti e senza il timore che possa essere relegato nella stiva.

Tra i servizi dedicati esclusivamente al passeggero ci sono, inoltre, la possibilità di richiedere pasti su misura, magari preparati da chef d’eccezione, oppure la scelta dei sedili più comodi e persino della tappezzeria preferita. Molte agenzie di noleggio jet, inoltre, offrono optional quali l’affitto di un’automobile all’atterraggio, un taxi che sia presente all’arrivo o persino l’utilizzo di yatch e imbarcazioni. Ciò consente un’organizzazione degli spostamenti a 360 gradi, senza intoppi e con la possibilità di fare il volo di rientro con la stessa metodologia. Su molti jet, inoltre, è consentito l’uso di computer e persino di cellulari, qualora la compagnia sia fornita di dispositivi satellitari dedicati.

Il budget per il noleggio di un jet privato varia a seconda della lunghezza della tratta, dei servizi aggiuntivi e, non ultimo, dallo spazio richiesto a bordo. I costi variano da un migliaio fino a qualche decina di migliaia di euro, ma esistono anche soluzioni intermedie, di ultima concezione: si tratta di quei voli che si affittano senza passare per il broker o di quelli utilizzati in servizio sharing, usufruendo letteralmente del volo privato di altri, pagando solo una piccola quota.