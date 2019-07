Sanremo: via Val D'Olivi chiusa per un Tir incastrato a ridosso della frazione di Poggio (Foto)

Via Val D’Olivi chiusa al traffico dalle 15.30 di oggi pomeriggio per un Tir rimasto bloccato nella prima curva in discesa dopo la frazione di Poggio.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e gli agenti del Commissariato mentre gli automobilisti vengono fermati poco prima della discesa e dirottati su via Duca D’Aosta mentre, per chi sale verso Poggio, la chiusura è sull’Aurelia.

Al momento non si conoscono i tempi per la rimozione del mezzo. I residenti possono comunque arrivare fino alla chiusura provocata dal camion.