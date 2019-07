Sanremo: perde il controllo dell'auto e finisce contro la serranda di una libreria in via Roma (Foto)

Tragedia sfiorata per un soffio e solo grazie al fatto che, questa mattina intorno alle 7, sul marciapiede di via Roma nella zona della libreria ‘Giunti al Punto’, non stava passando nessuno.

Per cause ancora in via d’accertamento, infatti, una donna di 54 anni ha perso il controllo della propria Suzuky, distruggendo alcuni dissuasori ed una fioriera e terminando la propria corsa contro le serrande abbassate della libreria.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Carabinieri e gli agenti della Municipale. La donna non ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti.