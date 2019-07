Sanremo: 88enne perde il controllo dell'auto e si schianta su alcuni mezzi posteggiati all'altezza di Capo Nero (Foto)

Violento scontro tra auto intorno alle 12.30 in corso Marconi a Sanremo. Una Toyota Yaris condotta da un 88enne, viaggiava in direzione Sanremo, quando, all'altezza di Capo Nero, ha urtato alcune vetture posteggiate, una Ford Fiesta ed un'altra Toyota Yaris.



Nonostante la violenza dell'impatto, l'anziano conducente non ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto un equipaggio di Ospedaletti Emergenza. L'88enne verrà trasferito a scopo precauzionale all'Ospedale di Sanremo per accertamenti. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il guidatore a perdere il controllo dell'auto.



Il mezzo che ha causato l'incidente aveva a bordo anche due taniche di benzina e miscela. Le vetture sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Sanremo. Durante le operazioni di soccorsi il traffico è stato interrotto. L'incidente verrà rilevato dalla Polizia Locale matuziana mentre gli agenti della municipale di Ospedaletti hanno aiutato i colleghi regolando il transito dei numerosi veicoli rimasti fermi in coda.