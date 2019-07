Badalucco: domenica scorsa la trebbiatura del grano in una antica tradizione della Valle Oxentina (Foto)

Da qualche anno un gruppo di persone appassionate, a Ciabaudo piccola frazione di Badalucco in Valle Oxentina, ha rimesso in piedi un antica tradizione, quella della coltivazione del grano che riempiva le fasce della valle Argentina fino a Triora.

Fabio Ozenda, uno dei primi a rilanciare la coltivazione di questo cereale racconta: “Questo nasce da una giornata di lavoro volontario per la pulizia della strada che porta a Ciabaudo, quando una delle signore del paese ha portato della torta verde e sardenaira per rifocillare i volontari. Assaggiandola siamo rimasti sorpresi dal gusto e chiedendogli come fosse realizzata abbiamo capito che il gusto particolare doveva essere dato dalla farina che veniva fatta col grano che lei e il marito coltivavano. L'anno successivo abbiamo di ricominciare a piantarlo dapprima in pochi, ogni anno aumentiamo riportando un antico lavoro e tradizione che crea anche convivialità tra le varie famiglie e non del paese, perchè ricordiamo le nostra radici e passiamo una giornata insieme”.

Domenica scorsa c'è stata la trebbiatura nei pressi del paese, con un antico macchinario che ha oltre 90 anni e l'anno prossimo sono già molte le persone che sono pronte a portare avanti questa antica tradizione e a coltivare i campi rimasti in abbandono per anni.